‘हमारे सभी विधायक टाइगर हैं…’, नेता प्रतिपक्ष महंत का BJP पर हमला, बोले- CM को मंत्रियों के काम का पता नहीं

डॉ. चरणदास महंत ने विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की भूमिका को लेकर कहा कि पार्टी के 35 विधायक केवल संख्या नहीं हैं, बल्कि एक-एक टाइगर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक और नेता मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगे और विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। महंत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई योजनाओं और दी गई गारंटियों को अब केंद्र की मोदी सरकार अपने नाम से गारंटी के तौर पर पेश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस के पुराने कार्यों और योजनाओं को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा।