डॉ. महंत ने NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर राहुल गांधी के अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि देशभर के करोड़ों छात्रों की पीड़ा को राहुल गांधी ने महसूस किया है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2014 के बाद से देश में 152 पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उनके अनुसार, यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि व्यवस्था में गहरी समस्या का संकेत है।