Smart Meter Protest: छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे "जनता से पैसा लूटने की मशीन" करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई है और कई लोगों के बिल वास्तविक खपत से दो से तीन गुना तक अधिक आ रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन चलाएगी और सरकार से स्मार्ट मीटर वापस लेने की मांग करेगी।