मामले की गंभीरता को देखते हुए तारबाहर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने हमलावरों की पहचान की और त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया डंडा, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। जांच के दौरान सामने आया कि हमले की पूरी योजना पहले से तैयार की गई थी।