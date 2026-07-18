18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 1.5 लाख पेंशनरों को मिलेगा सीधा लाभ, DR बढ़ाने की प्रक्रिया हुई आसान

DR for Pensioners: रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए डीआर (महंगाई राहत) बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस फैसले से राज्य के करीब 1.5 लाख पेंशनर और परिवार पेंशनर सीधे लाभान्वित होंगे।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jul 18, 2026

DR Hike

DR Hike: 1.5 लाख पेंशनरों को मिलेगा सीधा लाभ(photo-patrika)

DR Hike: छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्यप्रदेश कैडर से राज्य में आए पेंशनरों और उनके आश्रित परिवारों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में बढ़ोतरी के लिए मध्यप्रदेश सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार जब भी डीआर में वृद्धि का निर्णय लेगी, उसे सीधे लागू किया जा सकेगा। इस फैसले से राज्य के लगभग 1.5 लाख पेंशनर और परिवार पेंशनर लाभान्वित होंगे।

Pension Update 2026: वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक प्रक्रिया खत्म

राज्य गठन के बाद से मध्यप्रदेश कैडर से जुड़े पेंशनरों के डीआर में किसी भी वृद्धि के लिए दोनों राज्यों के बीच प्रशासनिक सहमति आवश्यक होती थी। इस प्रक्रिया के कारण महंगाई राहत से जुड़े आदेशों के जारी होने में देरी होती थी, जिससे पेंशनरों को समय पर लाभ नहीं मिल पाता था।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि सरकार ने लंबे समय से लंबित इस मुद्दे का समाधान करते हुए प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अब पेंशनरों को महंगाई राहत के लिए अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

पेंशनर्स संगठनों ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन ने इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन का कहना है कि यह निर्णय पेंशनरों के हित में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। इससे भविष्य में डीआर से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा हो सकेगा और पेंशनरों को समय पर आर्थिक राहत मिलती रहेगी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यह फैसला वर्षों से चली आ रही एक बड़ी प्रशासनिक बाधा को समाप्त करता है।

ज्ञापन के बाद बनी सहमति

पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पी.आर. यादव, महामंत्री उमेश मुदलियार और रायपुर जिलाध्यक्ष पंकज नायक ने बताया कि 7 और 8 जुलाई को प्रदेशभर के सांसदों और विधायकों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था।

ज्ञापन में मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-49 के तहत दोनों राज्यों की सहमति की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई थी। सरकार के इस निर्णय को पेंशनरों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे भविष्य में डीआर संबंधी फैसलों में तेजी आएगी और लाखों परिवारों को समय पर लाभ मिल सकेगा।

‘पुराना मीटर वापस लगाओ’.. रायपुर में कांग्रेसियों ने आंदोलन का किया ऐलान, स्मार्ट मीटर पर उठे सवाल

ये भी पढ़ें
Smart Meter Protest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 07:01 pm

Published on:

18 Jul 2026 07:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला! 1.5 लाख पेंशनरों को मिलेगा सीधा लाभ, DR बढ़ाने की प्रक्रिया हुई आसान

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: फर्जी डॉक्टरों पर लगेगी लगाम? अस्पतालों में डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर सार्वजनिक करने की उठी आवाज, जानिए वजह

Chhattisgarh News
रायपुर

'पुराना मीटर वापस लगाओ'.. रायपुर में कांग्रेसियों ने आंदोलन का किया ऐलान, स्मार्ट मीटर पर उठे सवाल

Smart Meter Protest
रायपुर

महतारी वंदन पोर्टल फिर खुलेगा, पर तारीख नहीं… मंत्री के जवाब पर मचा हंगामा, विपक्ष ने सरकार को घेरा

Mahtari Vandan Yojana, Mahtari Vandan Yojana Update
रायपुर

IMD की नई भविष्यवाणी, अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार, 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

Orange Alert Chhattisgarh
रायपुर

RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ में RTE की 9 हजार से ज्यादा सीटें खाली, जानिए तीसरे चरण का पूरा शेड्यूल

RTE Admission 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.