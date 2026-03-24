पेंशनरों के लिए खुशखबरी! छत्तीसगढ़ में जल्द लागू हो सकता है 3% DR, अब राज्य आदेश का इंतजार

महासंघ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा महंगाई के दौर में पेंशनरों को राहत प्रदान करना बेहद जरूरी है, क्योंकि सीमित आय में जीवनयापन कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 3% महंगाई राहत का लाभ जल्द मिलना उनके लिए बड़ी राहत साबित होगा, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी अपेक्षाकृत आसान हो सकेगा।