24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Fraud: शेयर मार्केट में भारी मुनाफा का दिया झांसा, डॉक्टर से 37.50 लाख की ठगी…

डॉक्टर से इसी तरह से 37 लाख से अधिक की CG CG Fraud: ऑनलाइन ठगी हो गई। इसके अलावा ठगी के एक अन्य मामले में रिटायर्ड अधिकारी से कस्टमर केयर के नाम पर ठगी हो गई। दोनों मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 24, 2026

CG Fraud: शेयर मार्केट में भारी मुनाफा का दिया झांसा, डॉक्टर से 37.50 लाख की ठगी

CG Fraud: गली-मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया में कई फायनेंस एक्सपर्ट सक्रिय हो गए हैं। ये शेयर मार्केट में निवेश से भारी मुनाफा और रिटर्न दिलाने का दावा करते हैं। इसके बाद लाखों रुपए की ठगी करते हैं। इनके झांसे में आकर कई लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं। राजेंद्र नगर इलाके में एक डॉक्टर से इसी तरह से 37 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी हो गई। इसके अलावा ठगी के एक अन्य मामले में रिटायर्ड अधिकारी से कस्टमर केयर के नाम पर ठगी हो गई। दोनों मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

ट्रेंडिंग के लिए अलग से बनाए गए ग्रुप में जोड़ा

डेंटल डॉक्टर गुलाबचंद जैन को अज्ञात व्यक्ति ने एक वॉट््सऐप ग्रुप से जोड़ लिया। ग्रुप में खुद को फायनेंस एक्सपर्ट बताकर शेयर मार्केट में निवेश का टिप्स देने लगा। साथ उसमें यह भी दावा किया गया कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के संबंध में 28 मार्च को मुंबई में बुक प्रकाशित किया जाएगा। डॉक्टर जैन उसमें चैङ्क्षटग करने लगे। इसके बाद उन्हें ट्रेङ्क्षडग के लिए अलग से बनाए गए ग्रुप में जोड़ा गया। इसमें एक मोबाइल ऐप के जरिए निवेश करने कहा गया। साथ ही दावा किया गया कि यह ऐप सेबी से रजिस्टर्ड है।

इसके लिए 1 माह का कोर्स करना पड़ेगा। डॉक्टर उसकी बातों में आ गए। उन्हें दो अलग-अलग ग्रुप में जोड़ा गया। इसके बाद वे उनके बताए बैंक खातों में निवेश के नाम पर रकम जमा करने लगे। 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2026 तक अलग-अलग किस्तों में कुल 38 लाख 50 हजार रुपए जमा कर दिए लेकिन उनको मुनाफा के नाम पर कुछ नहीं मिला। वे केवल एक लाख रुपए निकाल पाए। इसकी शिकायत पीडि़त ने राजेंद्र नगर थाने में की। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

कस्टमर केयर बनकर ठगा

सिंचाई विभाग से रिटायर्ड रविप्रकाश ने पेटीएम से संबंधित शिकायत करने के लिए गूगल सर्च करके पेटीएम कस्टमर केयर का नंबर निकाला। फिर उन्होंने एटीएम वॉलेट में फंसी राशि को निकालने के संबंध में जानकारी ली। दूसरी ओर से उन्हें कहा गया कि अपने वाट््सऐप ओपन करके स्क्रीन शेयर करिए।

पीडि़त ने अपने वाट़्सऐप को ओपन किया। इसके बाद स्क्रीन शेयर किया। इसके बाद आरोपी ने उनसे बैंक संबंधी जानकारी मांगी। उन्होंने जैसे ही अपने बैंक खाता नंबर को दिया, उनके खाते से दो बार में 70 हजार रुपए का आहरण हो गया। इसकी शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना में लिया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Mar 2026 02:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Fraud: शेयर मार्केट में भारी मुनाफा का दिया झांसा, डॉक्टर से 37.50 लाख की ठगी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Post Matric Scholarship: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, इस तारीख तक करे अप्लाई…

Post Matric Scholarship: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, इस तारीख तक करे अप्लाई
रायपुर

राज्यसभा सांसद खर्च करने में दिखा रहे कंजूसी, देवेन्द्र प्रताप सिंह और राजीव शुक्ला सबसे पीछे

CG Rajya sabha MPs
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक की बोतलों में मिलेगी शराब, दाम भी हो जाएंगे कम, 1 अप्रैल से होगा लागू…

CG News: छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक की बोतलों में मिलेगी शराब, दाम भी हो जाएंगे कम, 1 अप्रैल से होगा लागू...
रायपुर

कोर्ट की सख्ती के बाद बड़ा बदलाव! छत्तीसगढ़ की जेलों में लागू होगा मॉडल जेल मैनुअल

कोर्ट की सख्ती के बाद बड़ा बदलाव! छत्तीसगढ़ की जेलों में लागू होगा मॉडल जेल मैनुअल, 5 मई तक देनी होगी रिपोर्ट(photo-patrika )
रायपुर

Raipur To Jaipur Flight: रायपुर से जयपुर के लिए 180 सीटर विमान सेवा शुरू, इंडिगो एयरलाइन ने जारी किया शेड्यूल…

Raipur To Jaipur Flight: रायपुर से जयपुर के लिए 180 सीटर विमान सेवा शुरू, सिर्फ इतने रुपये में मिलेगा टिकट
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.