CG Fraud: शेयर मार्केट में भारी मुनाफा का दिया झांसा, डॉक्टर से 37.50 लाख की ठगी…

CG Fraud: गली-मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया में कई फायनेंस एक्सपर्ट सक्रिय हो गए हैं। ये शेयर मार्केट में निवेश से भारी मुनाफा और रिटर्न दिलाने का दावा करते हैं। इसके बाद लाखों रुपए की ठगी करते हैं। इनके झांसे में आकर कई लोग ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके हैं। राजेंद्र नगर इलाके में एक डॉक्टर से इसी तरह से 37 लाख से अधिक की ऑनलाइन ठगी हो गई। इसके अलावा ठगी के एक अन्य मामले में रिटायर्ड अधिकारी से कस्टमर केयर के नाम पर ठगी हो गई। दोनों मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।