पूर्व CM का गुस्सा बता रहा छत्तीसगढ़ सरकार की सेहत खराब! कलेक्टर, SP को फटकार लगाने वाले वीडियो पर भूपेश बघेल का हमला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मामले में कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए हैं। (Chhattisgarh News) इस पर मीडिया को दिए बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमेतरा में सीएम कन्या विवाह का आयोजन था। विशेष बात यह थी कि हमारे विधायक दीपेश साहू की शादी भी वहीं हुई। समाज को एक मैसेज देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अचानक मौसम बदलने से टेंट-पंडाल अस्त-व्यस्त हो गया। विकल्प के तौर पर पुराना विश्राम गृह था, लेकिन सुझाव आया कि महेश्वरी समाज का भवन बड़ा है। इस पर कलेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या करें, फिर मेरे कहने पर ही विश्राम गृह में आयोजन हुआ। बहरहाल, पूरे मामले में कमिश्नर को इन्क्वारी करने कहा गया है।