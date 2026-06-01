Pre-Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में प्री-मानसून एक्टिव, 5 दिनों तक बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी

बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम कटई में इस बार भी एक खास दृश्य देखने को मिला है। लगभग 200 की संख्या में साइबेरियन पक्षियों का दल 30 मई को गांव पहुंचा। माना जाता है कि ये प्रवासी पक्षी मानसून के संकेत लेकर आते हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पिछले दो दशकों से इन पक्षियों का आगमन शुभ संकेत माना जाता है। ये पक्षी जून से दिसंबर-जनवरी तक यहां रुकते हैं और तालाबों, नदियों में भोजन की तलाश करते हैं। प्रजनन के बाद इनके बच्चे उड़ान भरने में सक्षम हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपने मूल स्थान लौट जाते हैं।