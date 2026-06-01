युवाओं के लिए खुला रोजगार का बड़ा द्वार, दुर्ग में वर्ल्ड-क्लास आईटी पार्क शुरू, CM साय ने जताई खुशी

वर्तमान में इस पूरे हाईटेक परिसर का संचालन छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) और आईआईटी भिलाई की देखरेख में किया जा रहा है। कार्यक्रम के समापन सत्र में आईआईटी भिलाई के निदेशक डॉ. राजीव प्रकाश ने भविष्य की योजनाओं का खाका खींचा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कंपनियों के काम करने की जगह नहीं है, बल्कि तकनीकी विकास का केंद्र है। उन्होंने इस परिसर में आने वाले समय में एक उन्नत 'आईटी रिसर्च सेंटर' निर्माण की जरूरत पर विशेष जोर दिया, जिससे छत्तीसगढ़ से ही दुनिया भर के लिए नए तकनीकी शोध किए जा सकें।