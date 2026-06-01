Raipur News: 5 जून के बाद क्या बंद हो जाएंगे बिना रजिस्ट्रेशन ऑटो-ई-रिक्शा? पुलिस की चेतावनी से बढ़ी चिंता, जानें वजह

Raipur News: राजधानी रायपुर में संचालित ई-रिक्शा और ऑटो वाहनों के अनिवार्य पंजीयन अभियान को लेकर यातायात पुलिस ने अंतिम चेतावनी जारी की है। 20 मई से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत अब तक केवल 6,228 चालकों ने अपना पंजीयन कराया है, जबकि शहर में करीब 20 हजार पंजीकृत ऑटो और ई-रिक्शा संचालित हो रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में वाहन अभी भी पंजीयन प्रक्रिया से बाहर हैं। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 5 जून की रात 8 बजे के बाद बिना पंजीयन संचालित वाहनों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।