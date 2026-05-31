MLA अनुज शर्मा का धुआंधार चुनावी सभा, बोले- जनता की भलाई के लिए साय सरकार दिन-रात कर रही काम

खरोरा ब्लॉक मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज से उनके रायपुर स्थित निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मजदूर हित, संगठन की मजबूती और क्षेत्र में श्रमिकों के साथ हो रहे शोषण सहित विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने मजदूर वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए श्रमिकों को न्याय व अधिकार दिलाने की मांग उठाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं की बातों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूरों, किसानों और आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ती रही है। आगे भी मजदूर हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।