90 दिनों तक हवाई यात्रियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, टिकट मिलना हो सकता है कठिन, जानें वजह

Raipur Delhi Flights: छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली की यात्रा करने वाले हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। देश की प्रमुख विमानन कंपनियां इंडिगो और एयर इंडिया 1 जून 2026 से अपने उड़ान संचालन में कटौती की तैयारी कर रही हैं। प्रस्तावित बदलाव के तहत रायपुर-दिल्ली रूट पर संचालित दो उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। हालांकि एयरलाइंस कंपनियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन देशभर में उड़ानों की संख्या कम करने की रणनीति का असर रायपुर पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है।