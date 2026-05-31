आत्मानंद स्कूलों में नौकरी चाहिए? भर्ती नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, पहले जान लें सारे नए Rules

Swami Atmanand School Recruitment: छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चल रही संविदा भर्ती प्रक्रिया को लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। अब शिक्षकों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति जिला स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य स्तरीय केंद्रीकृत परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक समान परीक्षा आयोजित होगी और मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाएगा। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं हजारों अभ्यर्थियों को अब नई परीक्षा का इंतजार रहेगा।