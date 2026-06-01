छत्तीसगढ़ में मौसम का डबल अटैक! 60 KMPH की रफ्तार से चलेगी आंधी, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। विशेषज्ञों ने खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों में खड़े रहने और पेड़ों या बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की सलाह दी है। रविवार को प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।