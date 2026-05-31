छत्तीसगढ़ में ‘वनवासी’ शब्द पर सियासत तेज! अमित शाह के विरोध में कांग्रेस ने फूंका पुतला

विरोध प्रदर्शन में जिला रायपुर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेन्द्र बंजारे, पूर्व विधायक अनिता शर्मा, जिला आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष दिलदार कुमरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खरोरा के अध्यक्ष अश्वनी वर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समाज की पहचान और अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का प्रयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और केंद्र सरकार लगातार आदिवासी समुदाय की मूल पहचान को बदलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संविधान में आदिवासी समाज को जो सम्मान और अधिकार मिले हैं, उन्हें कमजोर करने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।