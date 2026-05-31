Milk Price Hike: पेट्रोल-डीजल के बाद अब दूध महंगा, छत्तीसगढ़ में देवभोग ने बढ़ाए दाम, जानिए नई कीमत

Milk Price Hike: छत्तीसगढ़ में महंगाई ने एक बार फिर आम लोगों की जेब पर असर डाला है। पेट्रोल-डीजल और खाद्य वस्तुओं के बाद अब दूध भी महंगा हो गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के तहत संचालित देवभोग ब्रांड ने दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई दरें लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को प्रति लीटर दूध के लिए पहले से अधिक भुगतान करना होगा।