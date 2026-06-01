Chhattisgarh Farmers: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए नई उम्मीद, जैविक उत्पादों के लिए मांगा अलग एमएसपी, केंद्र सरकार के सामने रखा प्रस्ताव

जैविक प्रमाणीकरण के लिए राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था काम कर रही है। यह संस्था नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मानकों के तहत कार्य करती है। प्रमाणीकरण के लिए किसानों को व्यक्तिगत रूप से या किसानों के समूह के माध्यम से संस्था के पास आवेदन करना होता है। इसके लिए खेत का विवरण और उपयोग होने वाले जैविक तरीकों का दस्तावेजीकरण जरूरी है। रासायनिक खेती से जैविक खेती में परिवर्तन के लिए 3 वर्ष का समय निर्धारित है। इस दौरान खेत में कोई भी रासायनिक खाद या कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। निरीक्षण और पूरी पड़ताल करने के बाद संस्था द्वारा जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके बाद उत्पाद को 'ऑर्गेनिक' के रूप में बेचा जा सकता है।