Post Matric Scholarship: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, इस तारीख तक करे अप्लाई…

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 23 मार्च से बढ़ाकर 27 मार्च तक कर दी गई है। वहीं संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव लॉक करने की अंतिम तिथि 29 मार्च शासकीय संस्थाओं/जिला कार्यालय द्वारा सैंक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि 30 मार्च निर्धारित की गई है। छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा 2.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष, अन्य पिछडा वर्ग हेतु आय-सीमा 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा स्थाई जाति प्रमाणपत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र एवं विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम आदि दस्तावेज अनिवार्य हैं।