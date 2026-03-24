Raipur To Jaipur Flight: रायपुर से जयपुर के लिए 180 सीटर विमान सेवा शुरू, इंडिगो एयरलाइन ने जारी किया शेड्यूल…

दरअसल, रायपुर और जयपुर के बीच करीब 10 साल के लंबे गैप के बाद एयर सर्विस फिर से शुरू होने वाली है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस रूट के लिए अपना सर्वे पूरा कर लिया है और नई फ्लाइट के लिए एक प्रपोज़ल तैयार किया है। यह फ्लाइट 180 सीटों वाले एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके रायपुर-मुंबई-जयपुर रूट पर चलेगी. यह फैसला यात्रियों की लगातार मांग को देखते हुए लिया गया है। उम्मीद है कि यह फ्लाइट अगले महीने से शुरू हो जाएगी।