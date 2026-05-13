Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ के इन 5 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट, गर्मी और उमस से लोग परेशान

Chhattisgarh Rain Alert(photo-patrika)
Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ में मई के दूसरे पखवाड़े के बाद मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं तेज धूप और भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं हल्की बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। राजधानी रायपुर में मंगलवार को पूरे दिन तेज धूप और गर्मी का असर बना रहा, जिससे तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। शाम होते-होते गर्म हवाओं ने स्थिति को और कठिन बना दिया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इसके साथ ही वातावरण में नमी बढ़ने से उमस का स्तर भी काफी बढ़ गया है, जिससे गर्मी और ज्यादा असहनीय महसूस हो रही है। मौसम में इस उतार-चढ़ाव के चलते लोगों को दिन में चिलचिलाती धूप और रात में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में बारिश, गरज-चमक और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आंधी और वज्रपात की स्थिति बन सकती है। लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचने की सलाह दी गई है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। इसके प्रभाव से 13 मई को एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। वहीं यह सिस्टम अगले 48 घंटों में और मजबूत होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार क्षेत्र में मानसून के आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश में मौसम का रुख और बदल सकता है।
प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को दुर्ग में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सबसे अधिक रहा। वहीं अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि फिलहाल तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।
राजधानी रायपुर में बुधवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही कहीं-कहीं गरज-चमक, हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। अनुमान है कि अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है।
मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि बदलते मौसम के दौरान सावधानी बरतें। खासकर बिजली गिरने की संभावना वाले समय में खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें।
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