Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ के इन 5 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का येलो अलर्ट, गर्मी और उमस से लोग परेशान

Chhattisgarh Rain Alert: छत्तीसगढ़ में मई के दूसरे पखवाड़े के बाद मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कहीं तेज धूप और भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो कहीं हल्की बारिश और तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। राजधानी रायपुर में मंगलवार को पूरे दिन तेज धूप और गर्मी का असर बना रहा, जिससे तापमान में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई। शाम होते-होते गर्म हवाओं ने स्थिति को और कठिन बना दिया, जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।