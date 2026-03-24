राज्यसभा सांसद खर्च करने में दिखा रहे कंजूसी, देवेन्द्र प्रताप सिंह और राजीव शुक्ला सबसे पीछे

खर्च करने के मामले में देवेन्द्र प्रताप सिंह और राजीव शुक्ला सबसे पीछे ( Photo - Patrika )
CG Rajya Sabha MPs: राहुल जैन.राज्यसभा में छत्तीसगढ़ कोटे की कुल पांच सीट हैं। इन्हें क्षेत्र विकास योजना के तहत हर साल करोड़ रुपए की राशि मिलती है। इसके बावजूद अधिकांश राज्यसभा सांसद राशि खर्च करने में काफी कंजूसी दिखा रहे हैं। राशि खर्च करने के मामले में सबसे पीछे देवेन्द्र प्रताप सिंह और राजीव शुक्ला है। मार्च में सिंह के पास कुल 12.18 करोड़ का फंड था। इसमें 1.05 करोड़ के 9 काम को मंजूरी मिली है। जबकि उनकी निधि से 27.53 लाख रुपए ही खर्च हो सके हैं।
इसी प्रकार राजीव शुक्ला को 22.22 करोड़ का कुल फंड मिला है। इनमें से उन्होंने 25 कामों के लिए 4.60 करोड़ रुपए मंजूरकिए हैं। इनमें से 3.91 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह स्थिति न सिर्फ कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि विकास कार्यों की गति पर भी असर डालती है
राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी और फूलो देवी नेताम का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस बीच दोनों राज्यसभा सांसदों ने अपनी निधि का लगभग पूरा उपयोग किया। हालांकि नेताम दोबारा राज्यसभा सांसद मनोनित हो गई है।
छत्तीसगढ़ के पांच राज्यसभा सांसद में से दो का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है। इनमें केटीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम का नाम शामिल हैं। दोनों कांग्रेस के कोटे से राज्यसभा सांसद बने थे। चूंकि अभी विधानसभा में भाजपा का बहुमत है, इसलिए एक सीट कांग्रेस और एक सीट भाजपा के खाते में गई है। भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को और कांग्रेस ने दोबारा फूलोदेवी नेताम को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। दोनों का चुनाव निर्विरोध हुआ था।
नाम- राजीव शुक्ला
कुल फंड- 22.22 करोड़
कुल मंजूर कार्य- 25
कुल मंजूर राशि- 4.60 करोड़
कुल खर्च- 3.91 करोड़
नाम- केटीएस तुलसी
कुल फंड- 17.60 करोड़
कुल मंजूर कार्य- 232
कुल मंजूर राशि- 16.45 करोड़
कुल खर्च- 15.89 करोड़
कुल फंड- 19.54 करोड़
कुल मंजूर कार्य- 189
कुल मंजूर राशि- 18.85 करोड़
कुल खर्च- 17.04 करोड़
नाम- रंजीत रंजन
कुल फंड- 19.78 करोड़
कुल मंजूर कार्य- 230
कुल मंजूर कार्य की राशि- 17.98 करोड़
कुल खर्च- 14.58 करोड़
नाम- देवेन्द्र प्रताप सिंह
कुल फंड- 12.18 करोड़
कुल मंजूर कार्य- 09
कुल मंजूर कार्य की राशि- 1.05 करोड़
कुल खर्च- 27.53 लाख
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