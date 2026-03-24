राज्यसभा सांसद खर्च करने में दिखा रहे कंजूसी, देवेन्द्र प्रताप सिंह और राजीव शुक्ला सबसे पीछे

CG Rajya Sabha MPs: राहुल जैन.राज्यसभा में छत्तीसगढ़ कोटे की कुल पांच सीट हैं। इन्हें क्षेत्र विकास योजना के तहत हर साल करोड़ रुपए की राशि मिलती है। इसके बावजूद अधिकांश राज्यसभा सांसद राशि खर्च करने में काफी कंजूसी दिखा रहे हैं। राशि खर्च करने के मामले में सबसे पीछे देवेन्द्र प्रताप सिंह और राजीव शुक्ला है। मार्च में सिंह के पास कुल 12.18 करोड़ का फंड था। इसमें 1.05 करोड़ के 9 काम को मंजूरी मिली है। जबकि उनकी निधि से 27.53 लाख रुपए ही खर्च हो सके हैं।