CG Rajya Sabha: राज्य सभा सांसद बनीं लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम, बीजेपी-कांग्रेस की सीटों पर निर्विरोध चुनाव

CG Rajya Sabha Election: छत्तीसगढ़ की रिक्त दो राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। भाजपा से लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस से फूलोदेवी नेताम राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुई हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने दोनों नेत्री विधानसभा पहुंचीं, इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई। बता दें कि तेलंगाना के एक व्यक्ति ने नामांकन रद्द होने के बाद लक्ष्मी वर्मा और फूलोदेवी नेताम की जीत तय हो गई थी। प्रमाण पत्र लेने के बाद दोनों सांसदों ने पार्टी नेतृत्व और प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे राज्य और जनता के हितों को राज्यसभा में मजबूती से उठाने का काम करेंगी।