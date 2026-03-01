CG Assembly: धान का कटोरा बनाम अफीम का कटोरा… नेता प्रतिपक्ष ने लगाया प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप, विपक्षी विधायक स्वयंमेव निलंबित

डिप्टी सीएम व गृहमंत्री विजय शर्मा ने अपने वक्तव्य में कहा, पुलिस को 6 मार्च को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। किसी सरपंच से ऐसी सूचना नहीं मिली थी। सूचना मिली थी कि अवैध रूप से समोदा गांव के फार्म हाउस में अफीम की खेती की जा रही है। तत्काल पूरी टीम पहुंची। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। दूसरे दिन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की मौजूदगी में जब्ती की कार्रवाई की गई। 6 हजार 242 किलोग्राम अफीम जब्त की गई। इसकी कीमत 7.8 करोड़ रुपए है। दोषियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।