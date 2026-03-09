टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट का खुलासा, रायपुर में 6 सटोरिए गिरफ्तार

Online Satta Racket Busted: छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छह सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के दौरान इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था।