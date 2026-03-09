9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट का खुलासा, रायपुर में 6 सटोरिए गिरफ्तार

Online Satta Racket Busted: रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छह सटोरियों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 09, 2026

टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट का खुलासा, रायपुर में 6 सटोरिए गिरफ्तार(photo-patrika)

टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट का खुलासा, रायपुर में 6 सटोरिए गिरफ्तार(photo-patrika)

Online Satta Racket Busted: छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छह सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से पकड़ा गया है। पुलिस के मुताबिक टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के दौरान इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था।

Online Satta Racket Busted: डीडी नगर क्षेत्र से दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार डीडी नगर थाना क्षेत्र से अनिल खत्री और लीला राम पहलाजानी को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी www.onebet9.com वेबसाइट के जरिए क्रिकेट मैच पर दांव लगवा रहे थे और ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे थे।

वहीं तेलीबांधा थाना क्षेत्र से धरमू उर्फ धर्मेंद्र पोहानी, संजय तकटानी उर्फ सोनू, राहुल असलानी और अभय शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी JMD777 नाम की आईडी के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहे थे।

मोबाइल, लैपटॉप और दस्तावेज जब्त

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और ऑनलाइन लेन-देन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। इन उपकरणों के जरिए सट्टे का पूरा नेटवर्क संचालित किया जा रहा था।

जुआ एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट-2022 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 02:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट का खुलासा, रायपुर में 6 सटोरिए गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Liquor Sale: रायपुर वाले पी गए 58 करोड़ से अधिक की शराब, होली में इस बार अंग्रेजी की रही डिमांड

liquor sale on festival in raipur
रायपुर

धान खरीदी पर सदन में हंगामा! लखमा का सवाल...

धान खरीदी पर सदन में हंगामा! लखमा का सवाल- जिन किसानों का धान नहीं खरीदा, उनका कर्ज कौन भरेगा?(photo-patrika)
रायपुर

Liquor Sale on holi: होली पर बना नया रिकॉर्ड, शराब और जायके पर लोगों ने खर्च किए 17 करोड़ रुपये

Liquor Sale on holi: होली पर बना नया रिकॉर्ड, शराब और जायके पर लोगों ने खर्च किए 17 करोड़ रुपये
रायपुर

होली ब्रेक के बाद आज फिर गूंजेगा सदन, अफीम की खेती पर घिरेगी सरकार

Chhattisgarh Vidhan Sabha: होली ब्रेक के बाद आज फिर गूंजेगा सदन, अफीम की खेती पर घिरेगी सरकार(photo-patrika)
रायपुर

Teejan Bai: पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई की तबीयत बिगड़ी, एम्स में भर्ती की सलाह

teejan bai Health Issue
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.