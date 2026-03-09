Liquor Sale: रायपुर वाले पी गए 58 करोड़ से अधिक की शराब, होली में इस बार अंग्रेजी की रही डिमांड

Liquor sale on festival: नारद योगी. त्योहारी सीजन में रायपुर जिले में शराब की खपत बढ़ गई है। इस साल होली के समय महज 4 दिन में ही रायपुरियंस 58 करोड़ रुपए से अधिक की शराब पी गए। यह पिछले साल होली के दौरान हुई कुल बिक्री से 1.50 करोड़ से अधिक है। इसमें भी अंग्रेजी शराब की बिक्री सबसे ज्यादा हुई है। अंग्रेजी शराब 32 करोड़ से अधिक की बिकी है। होली के एक दिन पहले भी जिले में रिकार्ड शराब बिक्री हुई। एक ही दिन में 21 करोड़ से अधिक की शराब बिक्री हुई।