Liquor Sale on holi: होली पर बना नया रिकॉर्ड, शराब और जायके पर लोगों ने खर्च किए 17 करोड़ रुपये

त्योहार के दौरान शराब की खपत ने पिछले कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आबकारी विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2 मार्च से 5 मार्च के बीच जिले की सरकारी दुकानों से कुल 12 करोड़ 12 लाख रुपये की देशी और विदेशी शराब की बिक्री हुई। विस्तृत आंकड़ों पर नजर डालें तो 2 मार्च को 3.78 करोड़ और 3 मार्च को सर्वाधिक 5.69 करोड़ रुपये की शराब बिकी। वहीं, होली के अगले दिन यानी 5 मार्च को भी 2.53 करोड़ रुपये से अधिक की मदिरा खरीदी गई। शराब की यह भारी बिक्री जिले में ‘मदिरा प्रेमियों’ के जबरदस्त उत्साह को दर्शाती है।