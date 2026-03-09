9 मार्च 2026,

रायपुर

Raipur News: नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी, जमीन और राजस्व संबंधित काम में होगी आसानी

Raipur News: नई तहसील में अपने काम निपटा सकेंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नई तहसील बनाने की अधिसूचना जारी की ।

रायपुर

image

Love Sonkar

Mar 09, 2026

Raipur News: नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी, जमीन मुआवजा या राजस्व संबंधित काम में होगी आसानी

Raipur News: राज्य सरकार ने नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब जमीन, मुआवजा या राजस्व संबंधित कामों के लिए बार-बार रायपुर शहर या आसपास की तहसीलों में नहीं जाना पड़ेगा।

नवा रायपुर के साथ अब रायपुर जिले में रायपुर, मंदिर हसौद अभनपुर, धरसींवा, तिल्दा-नेवरा भी नई तहसील होगी। अभी तक वहां के गांवों के लोगों को राजस्व और प्रशासन संबंधित कामों के लिए रायपुर समेत आसपास के तहसीलों में जाना पड़ता था। लेकिन अब वहां के लोग वहीं की नई तहसील में अपने काम निपटा सकेंगे।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नई तहसील बनाने की अधिसूचना जारी की । इससे पहले नई तहसील की सीमाओं को लेकर दावा-आपत्ति मंगाई गई थी। इसमें कुछ ही आपत्तियां मिली थी। जिनका निराकरण कर दिया गया है। राजस्व निरीक्षक मंडल के 20 पटवारी हल्के में कुल 39 ग्रामों को शामिल किया गया है।

इसमें फ्लौद – परसदा 20, पलौद 21, रीको, सेंध 21, चींचा 23, बरौंदा, 23, रमचंडी 23, कयाबांधा 24, झांझ 24, नवागांव 24, खपरी 24, कुहेरा 25, राखी 25, कोटनी 26, कोटराभाटा 26, तांदुल 26, मंदिर हसौद – छतौना 22, नवागांव 15, केंद्री- केंद्री 13, परसठ्ठी 13, निमोरा 14, उपरवारा 15, तूता 15, केंद्री 16, झांकी 16, खंडवा 18, भेलवाडीह 18, पचेड़ा 19, तोरला चेरिया 1, पाँता 1, बंजारी 1, तेंदुआ 1, कुरूं 2 सेरीखेड़ी में सेरीखेड़ी 16. नकटी 16, टेमरी 39, धरमपुरा 39, बनरसी 40, रायपुर 18, कांदुल माना 51 शामिल हैं।

Updated on:

09 Mar 2026 11:59 am

Published on:

09 Mar 2026 11:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी, जमीन और राजस्व संबंधित काम में होगी आसानी

