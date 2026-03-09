9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, रायपुर में ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न

India Wins T20 World Cup 2026: रायपुर टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 09, 2026

T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, रायपुर में ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न(photo-patrika)

T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, रायपुर में ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न(photo-patrika)

India Wins T20 World Cup 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है और लोग जमकर जश्न मना रहे हैं।

India Wins T20 World Cup 2026: रायपुर में जीत का जश्न

राजधानी रायपुर में भी भारत की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर के प्रमुख स्थल जयस्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में लोग मैच देखने के लिए एकत्र हुए थे, जहां बड़े स्क्रीन पर फाइनल मुकाबला दिखाया गया।

पटाखों और ढोल-नगाड़ों के साथ मनाई खुशी

भारत की जीत के साथ ही जयस्तंभ चौक और आसपास के इलाकों में पटाखों की आवाज गूंजने लगी। ढोल-नगाड़ों की थाप पर लोग झूमते नजर आए। युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों ने तिरंगा लहराते हुए “भारत माता की जय”, “वंदे मातरम” और “इंडिया-इंडिया” के नारे लगाए।

शहरभर में दिखा उत्साह

भारत की जीत के बाद पूरे रायपुर शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बाजारों, चौक-चौराहों और मुख्य सड़कों पर लोग एक-दूसरे को बधाई देते नजर आए। कई जगहों पर युवाओं ने बाइक रैली निकालकर भी जीत का जश्न मनाया। टीम इंडिया की इस बड़ी जीत से रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में क्रिकेट प्रेमियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 08:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, रायपुर में ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका!

शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका! मार्च से मई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी...(photo-patrika)
रायपुर

UPSC Success Story : कैंसर ‘मरीज’ ने क्रैक किया यूपीएससी, 4 बार सर्जरी के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, कौन है ये शख्स?

UPSC Success Story 2026, Sanjay Dharaiya Cancer Battle, Sanjay Dharaiya UPSC 2025,
शिक्षा

छत्तीसगढ़ में वाहन बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड

रायपुर

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दी दस्तक!

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दी दस्तक! अगले दो दिन मौसम रहेगा शुष्क, रायपुर में तापमान 37°C तक पहुंचा(photo-patrika)
रायपुर

आपसी सहमति से तलाक याचिका खारिज करना गलत

CG High Court: आपसी सहमति से तलाक याचिका खारिज करना गलत, हाई कोर्ट ने दिया अहम निर्णय(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.