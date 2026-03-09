T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, रायपुर में ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न

India Wins T20 World Cup 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर टी-20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही भारत ने तीसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है और लोग जमकर जश्न मना रहे हैं।