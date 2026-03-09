9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Automobile Sector: छत्तीसगढ़ में वाहन बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड, 2500 करोड़ के 71 हजार से ज्यादा वाहन बिके

Automobile Sector: छत्तीसगढ़ में पहली बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के महीनेभर पहले रेकॉर्ड 2500 करोड़ के रुपए की 71714 वाहनों की खरीदी हुई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 09, 2026

Automobile Sector: छत्तीसगढ़ में वाहन बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड, 2500 करोड़ के 71 हजार से ज्यादा वाहन बिके(photo-patrika)

Automobile Sector: छत्तीसगढ़ में पहली बार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के महीनेभर पहले रेकॉर्ड 2500 करोड़ के रुपए की 71714 वाहनों की खरीदी हुई। जबकि फरवरी 2025 में इसी अवधि के दौरान 57224 वाहनों की बिक्री हुई। इसमें चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 10.18 फीसदी का ग्रोथ हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा 44850 दोपहिया और 9712 कार शामिल है।

ग्रीष्मकालीन रवि फसल को देखते हुए किसानों द्वारा 3808 ट्रैक्टर और कारोबारी गतिविधियों में इजाफा होने के कारण 3014 मालवाहक वाहन की खरीदी हुई। ऑटोमोबाइल डीलरों का कहना है कि दीपावली त्योहार के बाद राज्य सरकार द्वारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ बोनस की राशि का भुगतान करने के कारण वाहनों की जमकर बिक्री हुई है। खरीदारों ने अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार दोपहिया, तीनपहिया और कार से लेकर कर्मशियल वाहनों की खरीदा।

Automobile Sector: बजट का असर

केंद्र और राज्य सरकार के बजट में किए गए प्रावधानों से बाजार पर असर देखने को मिला। विभिन्न सेक्टरों में जीएसटी में छूट दिए जाने से कारोबारी गतिविधियों में इजाफा हुआ। वहीं ऑटोमोबाइल सहित अन्य सेक्टर में बूम की स्थिति रही। रायपुर ऑटोमोबाइल द्वारा 20 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑटो एक्सपो के दौरान 3299.05 करोड़ रुपए 61074 वाहनों की बिक्री हुई। इसमें 50 फीसदी का कारोबार 1 से 5 फरवरी तक हुआ।

ईवी की डिमांड

इलेक्ट्रिक वाहनों में न्यूतम 10 फीसदी और अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी छूट से वाहनों की डिमांड बढ़ी है। फरवरी में 15000 से ज्यादा दोपहिया, ऑटो और मालवाहक वाहनों की खरीदी हुई। फाडा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीषराज सिंघानिया ने बताया कि राज्य की इकानॉमी ग्रोथ के चलते ही वाहनों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कृषि उपज, लोहा, कोयला, सीमेंट, बाक्साइड सहित अन्य खनिज मिनरल और अन्य डेवलपमेट के काम से लोगों का आय बढ़ी है।

ग्रोथ हुई

प्रदेश अध्यक्ष राडा विवेक गर्ग ने कहा की ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10.18 फीसदी की उल्लेखनीय ग्रोथ हुई है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपज के बाद बोनस की रकम का भुगतान होने से दोपहिया से लेकर कार की जमकर खरीदी हुई। वहीं ग्रीष्मकालीन फसल को देखते हुए ट्रैक्टरों की बिक्री हुई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 09:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Automobile Sector: छत्तीसगढ़ में वाहन बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड, 2500 करोड़ के 71 हजार से ज्यादा वाहन बिके

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका!

शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका! मार्च से मई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी...(photo-patrika)
रायपुर

UPSC Success Story : कैंसर ‘मरीज’ ने क्रैक किया यूपीएससी, 4 बार सर्जरी के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, कौन है ये शख्स?

UPSC Success Story 2026, Sanjay Dharaiya Cancer Battle, Sanjay Dharaiya UPSC 2025,
शिक्षा

T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत

T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, रायपुर में ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दी दस्तक!

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दी दस्तक! अगले दो दिन मौसम रहेगा शुष्क, रायपुर में तापमान 37°C तक पहुंचा(photo-patrika)
रायपुर

आपसी सहमति से तलाक याचिका खारिज करना गलत

CG High Court: आपसी सहमति से तलाक याचिका खारिज करना गलत, हाई कोर्ट ने दिया अहम निर्णय(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.