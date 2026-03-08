8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Patrika Talk Show: पत्रिका ने रायपुर की पत्रकारिता को दी नई दिशा, टॉक शो में राजधानी के एजेंसी होल्डर्स ने कहा

Patrika Talk Show: टॉक शो में एजेंसी होल्डर्स ने कहा कि तथ्यपरक और खोजपरक खबरों के माध्यम से पत्रिका ने समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और लोगों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम किया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Mar 08, 2026

रायपुर की पत्रकारिता को दी नई दिशा (photo source- Patrika)

रायपुर की पत्रकारिता को दी नई दिशा (photo source- Patrika)

Patrika Talk Show: राजधानी में वर्ष 2010 से पत्रिका के प्रकाशन ने पत्रकारिता को नई दिशा देने का काम किया है। तथ्यपरक और खोजपरक खबरों के जरिए पत्रिका ने समाज के कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और लोगों को जागरूक किया। यह बातें शनिवार को पत्रिका कार्यालय में आयोजित टॉक शो में राजधानी के एजेंसी होल्डर्स ने साझा कीं। टॉक शो में एजेंसी होल्डर्स ने कहा कि पत्रिका ने केवल खबरें ही नहीं दीं, बल्कि समाज को दिशा देने का काम भी किया है। यही वजह है कि पाठकों के बीच इसकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है।

समाज को जागरूक किया

खन्ना न्यूज एजेंसी शहीद स्मारक भवन के ओनर सेनापति खन्ना ने कहा कि पत्रिका की लॉन्चिंग अपने आप में ऐतिहासिक रही। अखबार के आने से पहले ही इसकी मार्केटिंग इतनी प्रभावी थी कि लोगों में इसे देखने की उत्सुकता थी। उन्होंने बताया कि पत्रिका ने खबरों को पेश करने का तरीका बदल दिया। पहले केवल घटनाओं को दिखाया जाता था, लेकिन पत्रिका ने लोगों को आने वाली परिस्थितियों के प्रति सचेत करने और समाज को जागरूक करने का काम किया।

पत्रिका ने कई मुद्दे उठाए

गोपी न्यूज एजेंसी बाम्बे मार्केट के ओनर देवव्रत साहू ने कहा कि पत्रिका ने शहर के कई ऐसे मुद्दों को उठाया, जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया जाता था। स्लम क्षेत्रों की खराब सडक़ों, तालाबों के अतिक्रमण और अन्य समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया, जिससे प्रशासन का ध्यान इन मुद्दों की ओर गया और सुधार की पहल हुई।

Patrika Talk Show: सामाजिक सरोकारों से जुड़ी मुहिम चलाई

वर्मा न्यूज एजेंसी भनपुरी के ओनर मनोज वर्मा ने बताया कि पत्रिका ने सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कई मुहिम भी चलाईं। तालाबों को बचाने और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियानों ने लोगों को प्रेरित किया और समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाया।

दबाव के बीच दिखी मजूबती

मां शारदा न्यूज एजेंसी गुढिय़ारी के ओनर सुनील ठाकुर ने कहा कि शुरुआती दौर में एजेंसी होल्डर्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाजार में प्रतिस्पर्धा और दबाव भी था, लेकिन उन्होंने पत्रिका के साथ मजबूती से काम जारी रखा। धीरे-धीरे पाठकों का विश्वास बढ़ा और आज पत्रिका एक मजबूत स्थान बना चुकी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 02:42 pm

Published on:

08 Mar 2026 02:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Patrika Talk Show: पत्रिका ने रायपुर की पत्रकारिता को दी नई दिशा, टॉक शो में राजधानी के एजेंसी होल्डर्स ने कहा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आपसी सहमति से तलाक याचिका खारिज करना गलत

CG High Court: आपसी सहमति से तलाक याचिका खारिज करना गलत, हाई कोर्ट ने दिया अहम निर्णय(photo-patrika)
रायपुर

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा सीधा आर्थिक सहयोग

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा सीधा आर्थिक सहयोग, घर खर्च में मिल रही राहत(photo-patrika)
रायपुर

नारी शक्ति पर CM साय का भरोसा, कहा- हर क्षेत्र में बेटियां कर रहीं कमाल

International Women’s Day: नारी शक्ति पर CM साय का भरोसा, कहा- हर क्षेत्र में बेटियां कर रहीं कमाल(photo-patrika)
रायपुर

मां और पत्नी के सहयोग ने दिलाई सफलता: मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (photo source- Patrika)
रायपुर

Women’s Day 2026: प्रेरणा व साहस की मिसाल… प्रदेश की एकमात्र महिला फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. स्निग्धा ने किए 3000 से ज्यादा पोस्टमार्टम

dr. snighdha jain interview
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.