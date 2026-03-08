Patrika Talk Show: पत्रिका ने रायपुर की पत्रकारिता को दी नई दिशा, टॉक शो में राजधानी के एजेंसी होल्डर्स ने कहा

Patrika Talk Show: राजधानी में वर्ष 2010 से पत्रिका के प्रकाशन ने पत्रकारिता को नई दिशा देने का काम किया है। तथ्यपरक और खोजपरक खबरों के जरिए पत्रिका ने समाज के कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और लोगों को जागरूक किया। यह बातें शनिवार को पत्रिका कार्यालय में आयोजित टॉक शो में राजधानी के एजेंसी होल्डर्स ने साझा कीं। टॉक शो में एजेंसी होल्डर्स ने कहा कि पत्रिका ने केवल खबरें ही नहीं दीं, बल्कि समाज को दिशा देने का काम भी किया है। यही वजह है कि पाठकों के बीच इसकी विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है।