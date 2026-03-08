International Women’s Day 2026: महिला दिवस पर CM साय की खास चर्चा, बोले- मेरी सफलता के पीछे मां का संघर्ष और पत्नी का साथ

आज हर महीने 1000 रुपए दे रहे हैं। आज जब मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो सभी महिलाएं खुश दिखती हैं। अनेक महिलाएं अपना अनुभव बताती हैं कि हम अपने बच्चे के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं। कोई छोटी-मोटी सब्जी-भाजी की दुकान करती हैं, कोई किराना दुकान चला रही हैं और इससे पूंजी बढ़ी है। कई जगह महिलाएं सिलाई मशीन खरीद कर हर महीने सिलाई-कढ़ाई से अच्छा पैसा अर्जित कर रही हैं। इस तरह से महिला सशक्तीकरण बढ़ा है, विशेषकर हमारा जो जनजातीय कल्चर है उसमें तो पूरा घर परिवार महिलाएं ही चलाती हैं उन्ही के हाथ में पूरा मैनेजमेंट होता है। आज महिलाएं कहां नहीं पहुंचीं। फाइटर प्लेन भी महिलाएं उड़ा रही हैं।