Women’s Day 2026: प्रेरणा व साहस की मिसाल… प्रदेश की एकमात्र महिला फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. स्निग्धा ने किए 3000 से ज्यादा पोस्टमार्टम

नेहरू मेडिकल कॉलेज में तीन साल पहले ही एमडी फोरेंसिक मेडिसिन विषय में पीजी कोर्स शुरू हुआ है। इसमें एमडी की 5 सीटें हैं। पिछले तीन साल से 4 छात्राओं ने एडमिशन लिया है। चूंकि विभाग की एचओडी महिला है इसलिए छात्राओं ने फोरेंसिक विषय चुना है। इसके पहले सिम्स बिलासपुर में फोरेंसिक में एमडी की सीट थी, लेकिन किसी छात्रा ने एडमिशन नहीं लिया। 2000 में कटक से एमबीबीएस व 2014 में एमडी फोरेंसिक मेडिसिन करने वाली डॉ. स्निग्धा का कहना है कि उनके काम पर उनके पति व बच्चों को भी गर्व है। किसी ने आज तक नहीं टोका कि पत्नी या मम्मी पोस्टमार्टम करती हैं।