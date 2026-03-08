Power Supply Cut: 2-3 हजार बकाया पर बिजली बिल बकाया पर सख्ती, छोटे उपभोक्ताओं की सप्लाई हो रही बंद

आम उपभोक्ताओं के अधिकतर घरों में वर्तमान में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। इस कारण 2-3 हजार का बिजली बिल बकाया होने पर ही ऑटोमेटिक रूप से बिजली बंद कर दे रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी उपभोक्ताओं को तब हो रही है, जब वे बिजली कटने के बाद बिल ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। इसके बाद भी उनका कनेक्शन चालू नहीं किया जाता है। उन्हें बिजली ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ता है। आम उपभोक्ताओं को एक से दूसरे ऑफिस में अधिकारी दौड़ाते हैं। तब कहीं जाकर लोगों की बिजली दोबारा शुरू होती है।