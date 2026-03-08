Women’s Day 2026: ‘नारी सशक्तिकरण सोच का बदलाव है’, कौशल्या साय ने बताई महिलाओं को आगे बढ़ाने की राह

उत्तर : छत्तीसगढ़ की महिलाएं मेहनती, आत्मसम्मानी और संघर्षशील होती हैं। उन्हें सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है.. उन्हें शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसरों से जोडऩा। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पूरा परिवार तथा समाज मजबूत होता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को स्व-सहायता समूहों, बिहान योजना, महतारी वंदन योजना और विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ रही है। इससे महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा रहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। मेरा मानना है कि नारी सशक्तीकरण केवल एक योजना नहीं, बल्कि समाज की सोच में बदलाव का एक व्यापक आंदोलन है।