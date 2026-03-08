8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Women’s Day 2026: ‘नारी सशक्तिकरण सोच का बदलाव है’, कौशल्या साय ने बताई महिलाओं को आगे बढ़ाने की राह

Women's Day 2026: कौशल्या साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं मेहनती और संघर्षशील हैं। उन्हें सशक्त बनाने के लिए शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसरों से जोड़ना जरूरी है।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

image

देवेंद्र गोस्वामी

Mar 08, 2026

कौशल्या साय (photo source- Patrika)

कौशल्या साय (photo source- Patrika)

@देवेंद्र गोस्वामी/Women's Day 2026: कौशल्या साय का मानना है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं मेहनती और आत्मसम्मानी होती हैं। उन्हें शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसरों से जोड़कर ही सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि समाज के उज्ज्वल भविष्य की शक्ति है।

प्रश्न . छत्तीसगढ़ की महिलाओं को किस तरह सशक्त किया जाए?

उत्तर : छत्तीसगढ़ की महिलाएं मेहनती, आत्मसम्मानी और संघर्षशील होती हैं। उन्हें सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है.. उन्हें शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसरों से जोडऩा। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और पूरा परिवार तथा समाज मजबूत होता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को स्व-सहायता समूहों, बिहान योजना, महतारी वंदन योजना और विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ रही है। इससे महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा रहीं बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। मेरा मानना है कि नारी सशक्तीकरण केवल एक योजना नहीं, बल्कि समाज की सोच में बदलाव का एक व्यापक आंदोलन है।

प्रश्न . जशपुर की महिलाओं के साथ मिलकर जिस तरह आपने जशप्योर ब्रांड बनाया और यहां बने उत्पादों की मांग देशभर में हो रही है, वैसा ही बस्तर और अन्य क्षेत्रों में करने की कोई योजना है?

उत्तर : जशप्योर केवल एक ब्रांड नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, आत्मविश्वास और पहचान का प्रतीक है। जब स्थानीय उत्पादों को सही प्रशिक्षण, गुणवत्ता और बाजार मिलता है तो वे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं। जशपुर में महिलाओं ने महुआ, मिलेट्स और स्थानीय उत्पादों से जो काम शुरू किया, वह आज एक प्रेरणादायक मॉडल बन चुका है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा है कि इसी तरह बस्तर, सरगुजा और अन्य वनांचल क्षेत्रों में भी स्थानीय संसाधनों पर आधारित महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए। महुआ, कोदो-कुटकी, वन उत्पाद, हस्तशिल्प और बांस से बने उत्पादों को संगठित कर महिलाओं के लिए बड़े आर्थिक अवसर तैयार किए जा सकते हैं। हमारा प्रयास है कि गांव की महिलाएं भी उद्यमी बनें और अपने उत्पादों को देशभर में पहचान दिलाएं।

प्रश्न . बस्तर में एक पंचायत में बेटी के जन्म पर 2100 रुपए की मदद की जाती है। बेटियों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए?

उत्तर : बेटी का जन्म उत्सव का विषय होना चाहिए। समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि बेटी बोझ नहीं, बल्कि भविष्य की शक्ति है। बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा, पोषण और सुरक्षा से जुड़े कई कार्यक्रमों पर लगातार काम कर रही है। परिवार, समाज और प्रशासन: सभी की जिम्मेदारी है कि बेटियों को सुरक्षित वातावरण और आगे बढऩे के अवसर मिलें। जब समाज बेटियों को सम्मान देगा, तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होगा।

प्रश्न . ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

उत्तर : ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों की महिलाओं में अपार क्षमता है, लेकिन कई बार उन्हें अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, बाजार से जुड़ाव और कौशल प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में अभी और काम करने की जरूरत है। राज्य सरकार स्व-सहायता समूहों, बिहान मिशन और विभिन्न आजीविका कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोडऩे का काम कर रही है। इससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रही हैं।

प्रश्न . राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समाज और राजनीतिक दलों को किस तरह के प्रयास करने चाहिए?

उत्तर : लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब उसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होगी। समाज को महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में देखने की सकारात्मक सोच विकसित करनी होगी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दिखाती है कि अगर अवसर मिले तो महिलाएं उत्कृष्ट नेतृत्व दे सकती हैं। राजनीतिक दलों और समाज दोनों को महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए।

प्रश्न . आपके जीवन में कौन सी महिला रही, जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया?

उत्तर : मेरे जीवन में मेरी मां मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा रही हैं। उनका जीवन संघर्ष, धैर्य और त्याग की मिसाल रहा है। उन्होंने हमेशा सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। उनके संस्कार और मार्गदर्शन ने मुझे जीवन के हर मोड़ पर आगे बढ़ने की शक्ति दी।

प्रश्न . सरकार और समाज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं?

उत्तर : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास, वित्तीय सहायता और बाजार से जुड़ाव बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को स्व-सहायता समूहों, लघु उद्यम, कृषि आधारित गतिविधियों और आजीविका मिशन से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। जब सरकार की योजनाएं और समाज का सहयोग साथ आता है, तब महिलाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं।

प्रश्न . महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ की बेटियों और माताओं-बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी?

उत्तर –अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ की सभी बेटियों और माताओं-बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी में अपार शक्ति, प्रतिभा और क्षमता है। अपने सपनों पर विश्वास रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। जब नारी आगे बढ़ती है तो परिवार, समाज और पूरा राज्य आगे बढ़ता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Mar 2026 01:08 pm

Published on:

08 Mar 2026 12:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Women’s Day 2026: ‘नारी सशक्तिकरण सोच का बदलाव है’, कौशल्या साय ने बताई महिलाओं को आगे बढ़ाने की राह

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मां और पत्नी के सहयोग ने दिलाई सफलता: मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (photo source- Patrika)
रायपुर

Women’s Day 2026: प्रेरणा व साहस की मिसाल… प्रदेश की एकमात्र महिला फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. स्निग्धा ने किए 3000 से ज्यादा पोस्टमार्टम

dr. snighdha jain interview
रायपुर

Power Supply Cut: 2-3 हजार बकाया पर बिजली बिल बकाया पर सख्ती, छोटे उपभोक्ताओं की सप्लाई हो रही बंद

2-3 हजार बकाया पर बिजली बिल बकाया पर सख्ती, छोटे उपभोक्ताओं की सप्लाई हो रही बंद(photo-patrika)
रायपुर

DMF फंड से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विकास कार्य

DMF फंड से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विकास कार्य, 1 लाख से अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत, कई प्रोजेक्ट अधूरे(photo-patrika)_
रायपुर

Former DGP Death: छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP विश्वरंजन का निधन, पटना के अस्पताल में ली अंतिम सांस

पूर्व DGP विश्वरंजन नहीं रहे (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.