DMF फंड से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विकास कार्य, 1 लाख से अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत, कई प्रोजेक्ट अधूरे

हालांकि खनन प्रभावित इलाकों में उतना विकास नहीं हो पाया है, जितना दावा किया जाता है। खदानों से जा रही लोगों की जान: रायपुर जिले कई इलाकों में खनन संबंधी कार्य हुए हैं। पत्थर, चूना, मुरुम आदि का खनन करने से बड़ी-बड़ी खाई बन गई है। खनिज निकालने के बाद इन खदानों को भरा नहीं गया है। बारिश के समय इन खदानों में पानी भर जाता है।