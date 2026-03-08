International Women’s Day: नारी शक्ति पर CM साय का भरोसा, कहा- हर क्षेत्र में बेटियां कर रहीं कमाल

इस चर्चा में सीएम साय ने कहा कि - अब समय काफी आगे बढ़ गया है और आज जैसे मैंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं तो हमारी बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे हैं। आज अगर हम किसी भी क्षेत्र में देखते हैं चाहे वह पढ़ाई-लिखाई का ही मामला क्यों ना हो जब हम हमारे पास आते हैं हमारी बेटियां आती हैं चाहे वह 10 बोर्ड एग्जाम चाहे 12 बोर्ड एग्जाम हो या सीजीपीएससी वगैरह हो यूपीएससी में भी इस बार दो हमारी बेटियां क्वालिफाइड हुई है छत्तीसगढ़ से इस तरह से आज किसी भी क्षेत्र में हमारी बेटियां पीछे नहीं है आगे बढ़ रही है और हमको लगता है कि परिवार का भी आशीर्वाद उनको मिलता है तो भी आगे बढ़ पा रही है और पढ़ाई-लिखाई में भी हर क्षेत्र में लडक़ों से कहीं हमारी बेटियां बहने आ गई है।