9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दी दस्तक! अगले दो दिन मौसम रहेगा शुष्क, रायपुर में तापमान 37°C तक पहुंचा

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी ने धीरे-धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 09, 2026

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दी दस्तक! अगले दो दिन मौसम रहेगा शुष्क, रायपुर में तापमान 37°C तक पहुंचा(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दी दस्तक! अगले दो दिन मौसम रहेगा शुष्क, रायपुर में तापमान 37°C तक पहुंचा(photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी ने धीरे-धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रह सकता है और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने की संभावना है।

CG Weather Update: रायपुर में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज

मौसम विभाग के मुताबिक बीते दिन प्रदेश में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा। इस दौरान सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया। राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश दर्ज नहीं की गई।

द्रोणिका सिस्टम का प्रभाव

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार से झारखंड होते हुए दक्षिण छत्तीसगढ़ तक समुद्र तल से लगभग 0.9 किलोमीटर ऊपर एक द्रोणिका बनी हुई है। हालांकि इस सिस्टम का फिलहाल प्रदेश के मौसम पर कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है।

प्रदेश में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज भी प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। विभाग ने किसी भी प्रकार की मौसम चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं अगले दो दिनों तक भी प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।

रायपुर के लिए स्थानीय पूर्वानुमान

रायपुर के लिए जारी स्थानीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 मार्च को शहर में हल्की धुंध रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 08:36 am

Published on:

09 Mar 2026 08:35 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दी दस्तक! अगले दो दिन मौसम रहेगा शुष्क, रायपुर में तापमान 37°C तक पहुंचा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका!

शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका! मार्च से मई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी...(photo-patrika)
रायपुर

UPSC Success Story : कैंसर ‘मरीज’ ने क्रैक किया यूपीएससी, 4 बार सर्जरी के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, कौन है ये शख्स?

UPSC Success Story 2026, Sanjay Dharaiya Cancer Battle, Sanjay Dharaiya UPSC 2025,
शिक्षा

छत्तीसगढ़ में वाहन बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड

रायपुर

T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत

T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, रायपुर में ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न(photo-patrika)
रायपुर

आपसी सहमति से तलाक याचिका खारिज करना गलत

CG High Court: आपसी सहमति से तलाक याचिका खारिज करना गलत, हाई कोर्ट ने दिया अहम निर्णय(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.