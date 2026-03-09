छत्तीसगढ़ में गर्मी ने दी दस्तक! अगले दो दिन मौसम रहेगा शुष्क, रायपुर में तापमान 37°C तक पहुंचा

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में गर्मी ने धीरे-धीरे दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रह सकता है और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहने की संभावना है।