CG High Court: आपसी सहमति से तलाक याचिका खारिज करना गलत, हाई कोर्ट ने दिया अहम निर्णय

जगदलपुर फैमिली कोर्ट ने 12 अगस्त 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए दंपती की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2 का हवाला देते हुए कहा था कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, जब तक कि केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए कोई अधिसूचना जारी न की जाए। इसी आधार पर याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था।