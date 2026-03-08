Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा सीधा आर्थिक सहयोग, घर खर्च में मिल रही राहत

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इससे महिलाओं को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिल रही है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।