Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा सीधा आर्थिक सहयोग, घर खर्च में मिल रही राहत

महतारी वंदन योजना से महिलाओं को मिल रहा सीधा आर्थिक सहयोग, घर खर्च में मिल रही राहत(photo-patrika)
Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ के रायपुर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर शुरू की गई इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 1000 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इससे महिलाओं को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिल रही है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
महतारी वंदन योजना के माध्यम से राज्य की लाखों महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता मिल रही है। सीधे बैंक खाते में राशि आने से महिलाओं को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यह राशि उनके लिए आर्थिक संबल बन रही है और परिवार के खर्चों में सहयोग देने का अवसर भी प्रदान कर रही है।
जशपुर जिले के ग्राम झरगांव निवासी प्यारी मांझी भी इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। उनके खाते में हर महीने मिलने वाली 1000 रुपये की राशि से वे अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। इससे उन्हें घर की जिम्मेदारियों को निभाने में काफी मदद मिल रही है और आर्थिक रूप से भी राहत महसूस हो रही है।
प्यारी मांझी बताती हैं कि शासन की इस योजना से उन्हें नियमित रूप से हर महीने सहायता राशि प्राप्त हो रही है। इस पैसे से वे घर के छोटे-मोटे खर्चों के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में भी सहयोग कर पाती हैं। इससे उनके परिवार को आर्थिक सहारा मिला है और उन्हें अपने भविष्य के प्रति भरोसा भी बढ़ा है।
महतारी वंदन योजना के माध्यम से जिले की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। इस योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।
