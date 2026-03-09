9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका! मार्च से मई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी…

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर शादी-विवाह के सीजन और गर्मी की छुट्टियों के बीच रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 09, 2026

शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका! मार्च से मई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी...(photo-patrika)

शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका! मार्च से मई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी...(photo-patrika)

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर शादी-विवाह के सीजन और गर्मी की छुट्टियों के बीच रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे के विकास और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जा रहे कार्यों के कारण मार्च से मई के बीच कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

इस दौरान कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रूप से रद्द या परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेनों की संख्या कम होने से यात्रियों को भीड़ का सामना करना पड़ सकता है और कन्फर्म टिकट मिलने में भी कठिनाई हो सकती है।

CG Train Cancelled: पुरी स्टेशन पर प्लेटफार्म उन्नयन का कार्य

पुरी स्टेशन के आधुनिकीकरण और प्लेटफार्म उन्नयन कार्य के कारण मार्च से मई तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें पुरी तक नहीं जाएंगी। इन ट्रेनों को पहले के स्टेशनों से ही संचालित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस, गांधीधाम और वलसाड से आने-जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें अब पुरी की बजाय साक्षी गोपाल स्टेशन से संचालित होंगी। वहीं इंदौर-पुरी और पुरी-श्री गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेनें बीरपुरुषोतमपुर स्टेशन से ही शुरू और समाप्त होंगी।

गोंदिया स्टेशन पर निर्माण कार्य

नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत गोंदिया स्टेशन की लाइन नंबर-6 (प्लेटफार्म नंबर-4) पर वाशेबल एप्रन निर्माण का कार्य तीन मई से 24 मई तक किया जाएगा। इसके कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।

इस अवधि में टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस 24 मई तक रद्द रहेगी, जबकि रायपुर-इतवारी पैसेंजर 23 मई तक रद्द रहेगी। इसके अलावा गोंदिया-डोंगरगढ़, गोंदिया-इतवारी और इतवारी-बालाघाट ट्रेनों का संचालन भी पूरी तरह बंद रहेगा।

कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव

गोंदिया में चल रहे निर्माण कार्य के कारण कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। रीवा-इतवारी-रीवा एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों में गोंदिया के बजाय जबलपुर-नैनपुर-बालाघाट मार्ग से संचालित होगी। इसके अलावा बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस दो मई से 23 मई तक दुर्ग और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी, जबकि मुंबई-गोंदिया एक्सप्रेस अंजनी और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी।

अकलतरा स्टेशन पर चौथी लाइन का काम

बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन के अकलतरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और चौथी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य 30 मार्च से 11 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके कारण बिलासपुर-रायगढ़ मेमू, रायपुर-गेवरा रोड मेमू और रायपुर-कोरबा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं गोंदिया-झारसुगुड़ा पैसेंजर ट्रेन का संचालन बिलासपुर तक ही सीमित रहेगा।

यात्रियों के लिए राहत व्यवस्था

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोरबा-बिलासपुर के बीच हसदेव एक्सप्रेस को पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला लिया है, जिससे स्थानीय यात्रियों को कुछ राहत मिल सके। हालांकि पीक सीजन में ट्रेनों की संख्या कम होने के कारण यात्रियों को यात्रा की योजना पहले से बनाने और टिकट बुकिंग समय पर करने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 10:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका! मार्च से मई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur News: नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी, जमीन और राजस्व संबंधित काम में होगी आसानी

Raipur News: नवा रायपुर को तहसील बनाने की अधिसूचना जारी, जमीन मुआवजा या राजस्व संबंधित काम में होगी आसानी
रायपुर

छत्तीसगढ़ में एक साल में 400 बच्चे अब भी लापता!

छत्तीसगढ़ में एक साल में 400 बच्चे अब भी लापता! देश में 6वें नंबर पर राज्य, लड़कियों की संख्या अधिक(photo-patrika)
रायपुर

UPSC Success Story : कैंसर ‘मरीज’ ने क्रैक किया यूपीएससी, 4 बार सर्जरी के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, कौन है ये शख्स?

UPSC Success Story 2026, Sanjay Dharaiya Cancer Battle, Sanjay Dharaiya UPSC 2025,
शिक्षा

छत्तीसगढ़ में वाहन बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड

रायपुर

T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत

T-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, रायपुर में ढोल-नगाड़ों और पटाखों के साथ जश्न(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.