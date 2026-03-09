शादी और छुट्टियों के बीच रेलवे का बड़ा झटका! मार्च से मई तक कई ट्रेनें रद्द, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी...(photo-patrika)
CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के रायपुर शादी-विवाह के सीजन और गर्मी की छुट्टियों के बीच रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा विभिन्न स्टेशनों पर बुनियादी ढांचे के विकास और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जा रहे कार्यों के कारण मार्च से मई के बीच कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
इस दौरान कई ट्रेनें रद्द, आंशिक रूप से रद्द या परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेनों की संख्या कम होने से यात्रियों को भीड़ का सामना करना पड़ सकता है और कन्फर्म टिकट मिलने में भी कठिनाई हो सकती है।
पुरी स्टेशन के आधुनिकीकरण और प्लेटफार्म उन्नयन कार्य के कारण मार्च से मई तक कई लंबी दूरी की ट्रेनें पुरी तक नहीं जाएंगी। इन ट्रेनों को पहले के स्टेशनों से ही संचालित किया जाएगा। लोकमान्य तिलक टर्मिनस, गांधीधाम और वलसाड से आने-जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनें अब पुरी की बजाय साक्षी गोपाल स्टेशन से संचालित होंगी। वहीं इंदौर-पुरी और पुरी-श्री गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेनें बीरपुरुषोतमपुर स्टेशन से ही शुरू और समाप्त होंगी।
नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत गोंदिया स्टेशन की लाइन नंबर-6 (प्लेटफार्म नंबर-4) पर वाशेबल एप्रन निर्माण का कार्य तीन मई से 24 मई तक किया जाएगा। इसके कारण कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा।
इस अवधि में टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस 24 मई तक रद्द रहेगी, जबकि रायपुर-इतवारी पैसेंजर 23 मई तक रद्द रहेगी। इसके अलावा गोंदिया-डोंगरगढ़, गोंदिया-इतवारी और इतवारी-बालाघाट ट्रेनों का संचालन भी पूरी तरह बंद रहेगा।
गोंदिया में चल रहे निर्माण कार्य के कारण कुछ ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया गया है। रीवा-इतवारी-रीवा एक्सप्रेस निर्धारित तिथियों में गोंदिया के बजाय जबलपुर-नैनपुर-बालाघाट मार्ग से संचालित होगी। इसके अलावा बरौनी-गोंदिया एक्सप्रेस दो मई से 23 मई तक दुर्ग और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी, जबकि मुंबई-गोंदिया एक्सप्रेस अंजनी और गोंदिया के बीच रद्द रहेगी।
बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन के अकलतरा स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग और चौथी लाइन कनेक्टिविटी का कार्य 30 मार्च से 11 अप्रैल तक किया जाएगा। इसके कारण बिलासपुर-रायगढ़ मेमू, रायपुर-गेवरा रोड मेमू और रायपुर-कोरबा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं गोंदिया-झारसुगुड़ा पैसेंजर ट्रेन का संचालन बिलासपुर तक ही सीमित रहेगा।
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोरबा-बिलासपुर के बीच हसदेव एक्सप्रेस को पैसेंजर ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला लिया है, जिससे स्थानीय यात्रियों को कुछ राहत मिल सके। हालांकि पीक सीजन में ट्रेनों की संख्या कम होने के कारण यात्रियों को यात्रा की योजना पहले से बनाने और टिकट बुकिंग समय पर करने की सलाह दी गई है।
