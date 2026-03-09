Chhattisgarh Vidhan Sabha: होली ब्रेक के बाद आज फिर गूंजेगा सदन, अफीम की खेती पर घिरेगी सरकार

Chhattisgarh Vidhan Sabha: होली अवकाश के बाद आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई फिर शुरू होने जा रही है। सदन के पहले ही दिन दुर्ग में एक भाजपा नेता के खेत में कथित अफीम की खेती का मामला जोर पकड़ सकता है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है और इस पर चर्चा के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी ला सकता है।