Teejan Bai: पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई की तबीयत बिगड़ी, एम्स में भर्ती की सलाह

Pandavani singer Teejan Bai Health: प्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म विभूषण डॉ. तीजन बाई की सेहत में गिरावट आई है। रविवार को जांच करने के लिए चिकित्सकों की टीम उनके गांव गनियारी पहुंची थी। यहां जांच में उनका रक्तचाप (ब्लड प्रेशर) सामान्य से कम आया है। इसके साथ-साथ रेंडम शुगर 142 और पल्स 71 प्रति मिनट रहा। डॉ. तीजन बाई के खानपान में गिरावट की वजह से शारीरिक कमजोरी आ गई है। बैठने में तकलीफ हो रही है।