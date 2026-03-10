Rajya Sabha Election 2026: बिहार के पर्यवेक्षक बने डिप्टी CM विजय शर्मा, हरियाणा-ओडिशा के लिए भी जिम्मेदारी तय, देखें सूची

Rajya Sabha Election 2026: भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार, हरियाणा और ओडिशा में अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इसमें छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हुए बिहार राज्यसभा चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया गया है। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने यह नियुक्तियां की हैं, ताकि चुनाव प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके।