CG News: सीएम से जापान दूतावास के राजनीतिक मामलों के मंत्री ने की मुलाकात, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को लेकर हुई चर्चा

मुख्यमंत्री साय ने आबे नोरिआकि का शॉल ओढ़ाकर तथा भगवान श्रीराम की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी जापान यात्रा का जिक्र करते हुए आबे को प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीति, निवेश को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।