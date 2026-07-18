18 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

महतारी वंदन पोर्टल फिर खुलेगा, पर तारीख नहीं… मंत्री के जवाब पर मचा हंगामा, विपक्ष ने सरकार को घेरा

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना का पोर्टल दोबारा खोलने की घोषणा तो हुई, लेकिन तारीख तय नहीं होने पर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

राहुल जैन

Jul 18, 2026

Mahtari Vandan Yojana, Mahtari Vandan Yojana Update

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विधानसभा में दी जानकारी ( Photo - Patrika )

Chhattisgarh Vidhan Sabha: विधानसभा में शुक्रवार को महतारी वंदन योजना का मुद्दा प्रमुखता से उठा। विपक्ष ने महतारी वंदन योजना के करीब 1.55 लाख हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने, ई-केवाईसी के कारण एक लाख से अधिक महिलाओं की किस्त अटकने और नए पंजीयन बंद होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करने और ई-केवाईसी नहीं होने के कारण नाम हटाए गए हैं।

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट

उन्होंने स्पष्ट किया कि महतारी वंदन योजना का पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, लेकिन फिलहाल इसकी तारीख बताना संभव नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार बनने के दो महीने के भीतर योजना की राशि हितग्राहियों के खातों में पहुंचाकर सरकार ने अपना वादा निभाया है। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस ने योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

Mahtari Vandan Yojana: 1.55 लाख महिलाओं के नाम कटे

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने इस मुद्दे को उठाया। उनका कहना था कि महतारी वंदन योजना से बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। विपक्ष ने करीब 1.55 लाख हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। साथ ही ई-केवाइसी के कारण एक लाख से अधिक महिलाओं की किस्त अटकने और नए पंजीयन शुरू नहीं होने पर भी सवाल उठाए। इस पर मंत्री ने कहा कि निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करने और ई-केवाइसी नहीं होने की वजह से नाम हटाए गए हैं।

राशन दुकान में मसालों की बिक्री, अब जांच होगी

प्रश्नकाल में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने राशन दुकानों में मसालों की बिक्री का मुद्दा उठाया। उन्होंने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल से पूछा कि पीडीएस सिस्टम के तहत प्रदेश में संचालित राशन दुकानों में किन-किन सामानों की बिक्री की जाती है। मंत्री सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे, तब विधानसभा अध्यक्ष ने भी कुछ सामानों की जानकारी दी।

इस पर विधायक ने बताया कि बेलतरा विधानसभा (Chhattisgarh Vidhan Sabha) क्षेत्र के राशन दुकानों में मसाले की बिक्री कराई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक संरक्षण में दबावपूर्वक मसाले बेचे जा रहे हैं, दस्तावेजी प्रमाण है। विधायक ने मंत्री इस मामले में जांच की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि शिकायत दें दिजिए, इसकी जांच करा लेंगे।

नकली मंगलसूत्र का मुद्दा भी उठा

प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में वित्तीय अनियमितता का मामला शुक्रवार को उठा। पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि सामूहिक विवाह के लिए आए कई जोड़ों का आवेदन नहीं लिया गया। उन्हें लौटा दिया गया। पूर्व मंत्री ने नकली मंगलसूत्र देने का भी आरोप लगाया।

इस पर महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने नकली सामग्री बांटने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना को लेकर कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। मंत्री बताया कि अब तक 400 जोड़ों का विवाह हुआ है। उन्होंने बताया कि हर जोड़ों पर 50 हजार रुपए खर्च किए जाते हैं। 35 हजार रुपए वधु के एकाउंट में डीबीटी की जाती है। इसके अलावा 8 हजार रुपए विवाह से जुड़े खर्च और 7 हजार रुपए श्रृंगार सामाग्री वधु को भेंट की जाती है।

जो सरकार एल्डरमैन नहीं बना सकी, उससे विकास की क्या उम्मीद? पूर्व CM भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना

ये भी पढ़ें
Bhupesh Baghel

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jul 2026 04:42 pm

Published on:

18 Jul 2026 04:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / महतारी वंदन पोर्टल फिर खुलेगा, पर तारीख नहीं… मंत्री के जवाब पर मचा हंगामा, विपक्ष ने सरकार को घेरा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Chhattisgarh News: फर्जी डॉक्टरों पर लगेगी लगाम? अस्पतालों में डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर सार्वजनिक करने की उठी आवाज, जानिए वजह

Chhattisgarh News
रायपुर

'पुराना मीटर वापस लगाओ'.. रायपुर में कांग्रेसियों ने आंदोलन का किया ऐलान, स्मार्ट मीटर पर उठे सवाल

Smart Meter Protest
रायपुर

IMD की नई भविष्यवाणी, अगले 48 घंटे छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के आसार, 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

Orange Alert Chhattisgarh
रायपुर

RTE Admission 2026: छत्तीसगढ़ में RTE की 9 हजार से ज्यादा सीटें खाली, जानिए तीसरे चरण का पूरा शेड्यूल

RTE Admission 2026
रायपुर

NEET 2026 Success Story: 'दो दिन निराश रहा, फिर पढ़ाई शुरू कर दी', रायपुर के NEET टॉपर्स पीयूष की प्रेरक कहानी

NEET 2026 Success Story
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.