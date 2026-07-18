प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने इस मुद्दे को उठाया। उनका कहना था कि महतारी वंदन योजना से बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। विपक्ष ने करीब 1.55 लाख हितग्राहियों के नाम सूची से हटाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। साथ ही ई-केवाइसी के कारण एक लाख से अधिक महिलाओं की किस्त अटकने और नए पंजीयन शुरू नहीं होने पर भी सवाल उठाए। इस पर मंत्री ने कहा कि निर्धारित पात्रता पूरी नहीं करने और ई-केवाइसी नहीं होने की वजह से नाम हटाए गए हैं।