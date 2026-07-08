महतारी वंदन योजना में बड़ा अपडेट, महासमुंद की 9 हजार महिलाओं को नहीं मिलेगी जुलाई की किस्त, जानें वजह

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने कहा कि जुलाई माह की किस्त रुकने का अर्थ यह नहीं है कि हितग्राही योजना से बाहर हो जाएंगी। जिन महिलाओं का ई-केवाईसी किसी कारण से लंबित है, वे आधार संबंधी त्रुटियों में सुधार कराने अथवा आवश्यक दस्तावेज पूरे करने के बाद सत्यापन करा सकती हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र महिलाओं को शासन के प्रावधानों के अनुरूप आगे की किस्तों का लाभ मिलता रहेगा। इसी वजह से लंबित हितग्राहियों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरा कराने की अपील की जा रही है। फिलहाल, ई-केवाइसी से वंचित रहने वाली महिलाओं को जुलाई की किस्त नहीं मिलने की चिंता सताएगी।