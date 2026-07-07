Teacher Vacancy: महासमुंद में अतिथि शिक्षकों की भर्ती, 35 हजार तक मिलेगी सैलरी, 20 जुलाई से पहले करें आवेदन

पीएम श्री शासकीय प्राथमिक शाला, बृजराज में शुक्रवार को पालक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। प्रधान पाठक गोमती साहू ने पालकों का स्वागत करते हुए कहा कि बच्चों का नियमित रूप से विद्यालय आना उनके सर्वांगीण विकास और शैक्षणिक प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को प्रतिदिन समय पर और स्वच्छ गणवेश में विद्यालय भेजने की अपील की।