Chhattisgarh Monsoon Update: बस्तर से आगे बढ़ा मानसून, महासमुंद में बोआई की तैयारी में जुटे किसान, जानें अगले 5 दिन का हाल

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले 48 घंटों के भीतर छत्तीसगढ़ के और क्षेत्रों में आगे बढऩे के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। राजस्थान से उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली मौसमी द्रोणिका तथा दक्षिण भारत की सक्रिय मौसम प्रणालियां प्रदेश में नमी बढ़ा रही हैं। इसके प्रभाव से कई जिलों में गरज-चमक, तेज हवाओं और वर्षा की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। यदि वर्तमान परिस्थितियां बनी रहीं तो इस सप्ताह के भीतर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय हो सकता है। इससे तापमान में और गिरावट आएगी।