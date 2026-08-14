Vegetable market closed: महासमुंद में तीन दिन रहेगा अवकाश, नहीं होगी सब्जियों की सप्लाई, बढ़ सकते हैं दाम

थोक सब्जी कारोबार में सालभर अलग-अलग मौकों पर अवकाश आता है। होली के दौरान तीन दिन तक मंडी का कामकाज प्रभावित रहता है। दीपावली पर भी कारोबार बंद रहता है। 26 जनवरी को भी थोक बाजार में अवकाश रहता है। इन अवसरों पर मंडी की गतिविधियां रुकने का सीधा संबंध शहर की खुदरा सब्जी व्यवस्था से है। बड़े व्यापारी सामान्य दिनों में रोजाना आने वाली खेप के आधार पर दुकानदारों को माल उपलब्ध कराते हैं। अवकाश के दौरान यह व्यवस्था कुछ समय के लिए थम जाती है। इसलिए खुदरा दुकानदार पहले से सामान जुटाकर रखते हैं, ताकि ग्राहकों की जरूरत पूरी की जा सके। हालांकि सभी सब्जियों का भंडारण संभव नहीं है।